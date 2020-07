Eine Internetplattform für die Gastronomi im Osnabrücker Nordland bauen Jan-Hendrik Heemsoth und Christine Hölscher auf.

Miriam Heidemann

Gehrde. Heute mal Essen bestellen beim Italiener um die Ecke oder doch lieber was Neues ausprobieren? Mit der Online-Plattform Gastro-NOL könnten sich Kunden schon bald in wenigen Klicks über alle Gastronomie-Angebote in der Umgebung informieren. Das Projekt der Agentur "Bosskopp" in Gehrde befindet sich derzeit noch in den Anfängen. Die Plattform soll die Gastronomie im Osnabrücker Nordland langfristig unterstützen.