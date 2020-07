Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück kündigt weitere Lockerungen der Corona-Regeln im Bersenbrücker Freibad an. Ab Montag, 13. Juli ist die große Wasserrutsche wieder freigegeben und die Fön-Ecke. Das neue Kleinkinderbecken soll bald folgen.

