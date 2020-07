Bersenbrück. Ab Montag, 13. Juli 2020, werden die Corona-Einschränkungen im Freibad Bersenbrück gelockert. Die Sammelumkleiden und die Duschen können ab dann wieder benutzt werden, ebenso die Sprunganlagen und die Liegen.

