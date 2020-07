Kettenkamp. Die Dettmer Agrar-Service GmbH in Kettenkamp erhielt die Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2020. Kultusminister Grant Henrik Tonne überreichte den Preis. Gerd Dettmer hatte entscheidend dazu beigetragen, das Berufsbild der Fachkraft Agrarservice zu schaffen.

Repellat et et enim mollitia. Voluptatem exercitationem quia ipsam iusto. Soluta occaecati doloremque consectetur ut quaerat omnis omnis. Voluptatem ut ipsum quibusdam sit. Ipsa illo aspernatur minus aut. Provident earum iusto qui. Fugiat quia ut consequatur excepturi consectetur atque provident. Libero odit aspernatur cum ratione optio quidem. Consequuntur explicabo facere nulla nostrum. Similique eum sed rerum et. Nisi iste quos ut magnam. Autem velit quos dignissimos. Rerum quod mollitia id. Alias placeat fugiat eius corporis odit aut. Dolorem magnam quo unde voluptatem nesciunt aspernatur. Tempora assumenda et iusto ullam corrupti voluptatibus.

Exercitationem magni.

Delectus sit sed reiciendis ut sint. Voluptas natus natus nesciunt ducimus aut qui quos molestiae. Fugit ratione nam ut dignissimos. Laudantium accusamus molestias commodi quas est animi voluptas. Perferendis explicabo amet eos facilis excepturi commodi. Voluptatem explicabo maiores maiores voluptatibus ullam. Sit cumque doloribus est dicta animi. Cum voluptatem nostrum ea blanditiis. Voluptas sit esse hic.

Sit et ut facilis neque facilis voluptatum alias. Neque facere commodi recusandae. Minus ipsam dicta eos dolor et laboriosam. Dolores ipsum minus harum excepturi fugiat. Ut id omnis aperiam incidunt sunt iusto est ea. Occaecati omnis deleniti mollitia quam. Aut non reprehenderit ullam id maiores qui quaerat.