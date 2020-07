Ankum. Glückliches Ende einer Vermisstensuche in Ankum: Ein Suchtrupp der Feuerwehr Ankum spürte am Mittwochabend einen 72-Jährigen hilflos im Kunkheide-Wald nördlich von Ankum auf. Die Feuerwehrleute dürften dem 72-Jährigen das Leben gerettet haben.

