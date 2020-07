Alfhausen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf Bundesstraße 68 in Alfhausen-Wallen ist am Donnerstagmorgen der Fahrer eines Kleintransporter ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

