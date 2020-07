Rieste. Friedhelm und Anni Schallenberg feiern am 9. Juli 2020 ihre diamantene Hochzeit. Das Jawort gaben sie sich am 9. Juli 1960 in der Emmauskapelle in Rieste.

