Alfhausen. Einen Nachmittag zum Thema Wildbienen bietet die Biologischen Station Haseniederung an. Er findet statt am Samstag, 11. Juli, im Garten der Station nicht weit vom Alfsee.

