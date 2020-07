Försterin Anne Wittenberg zeigt die rasant abgestorbenen Buchen am Südwestrand des Lager Sundern.

Landesforsten/Rainer Städting

Rieste. Im "Lager Sundern", einem Wald in der Gemeinde Rieste, rücken in diesem Monat die Holzfäller an. Wegen der anhaltenden Trockenheit sind durch unter anderem viele der bis zu 160 Jahre alten Buchen abgestorben.