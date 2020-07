Eggermühlen. Die vorhandene ineffiziente Warmwasserbereitung in der Turnhalle der Grundschule Eggermühlen ist in Zusammenarbeit der Samtgemeinde Bersenbrück mit dem Projektträger Jülich gegen ein modernes und energiesparendes Frischwassersystem ausgetauscht worden, ein energieeffizienter Beitrag zum Klimaschutz vor Ort.

