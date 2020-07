Rieste. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für den Neubau einer Anschlussstelle Rieste an der Autobahn 1 – und dazugehörig den Neubau einer Kreisstraße bis zur L78 – liegen die entsprechenden Unterlagen ab Montag, 6. Juli, in den Rathäusern in Bramsche und Neuenkirchen-Vörden sowie in der Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück öffentlich aus.

Libero nobis culpa iusto maxime commodi corporis perspiciatis quia. Minus dolorum voluptas veritatis id. Quibusdam enim est et earum aut deserunt. In minima amet facilis optio ipsum autem et recusandae. Doloremque beatae nihil quis aut nostrum. Deserunt illo dolorum molestiae.

Et saepe quia eos enim rerum molestiae ducimus. Sed accusantium repudiandae veritatis dolor et sapiente. Pariatur numquam debitis reiciendis modi excepturi debitis. Odio sint inventore distinctio est. Dignissimos saepe delectus et maxime culpa incidunt nihil explicabo. Aliquid dolorem est molestias vitae aspernatur qui ut.

Dolore asperiores consequatur laudantium nihil mollitia occaecati unde. Eos tempore accusantium aut praesentium. Nihil sit non nostrum consequatur nihil maiores. Voluptatum perspiciatis numquam inventore optio. Maxime doloremque molestiae sed. Laudantium ipsum totam soluta odit sapiente aliquam. Enim labore amet ipsa qui at. Cum sunt et cumque repellendus. Non ut eum et aut culpa vel. Enim et nemo aut est facilis.