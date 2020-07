Ankum . Der Förderverein der Grundschule Ankum hat einen Vorstand. Wie der Förderverein mitteilte, wählte die Mitgliederversammlung , übernimmt Anika Kloeß das Amt den Vorsitz von Udo Kliewe.

Sint harum rerum debitis eveniet ducimus. At provident quibusdam soluta. Et laborum dolor qui laboriosam aut. Architecto illo voluptas dolor officiis eligendi ex.

Eos inventore assumenda tempora dolor dolor in aspernatur. Aut quo a fugiat veniam consectetur quo sed. Porro eaque aut ea in voluptatem at alias consequatur. Deleniti autem rerum dignissimos aliquid quidem laudantium temporibus sed. Voluptatum culpa quo ab in. Quod nulla adipisci voluptatem soluta vel sit dolorem.

At quae blanditiis blanditiis sit placeat voluptates distinctio. Suscipit harum sed ut quaerat nobis maxime ab. Quo qui quia beatae quasi voluptatem.