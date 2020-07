Bersenbrück. Auch beim Wasserverband Bersenbrück wird der Steuersatz für Trinkwasser bis zum 31. Dezember 2020 von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Da der Verband immer zum Stichtag 31.Dezember eines Jahres abrechnet, wird mit der Jahresendabrechnung der jährliche Wasserbezug, also auch der Bezug vor dem 1. Juli 2020, mit fünf Prozent abrechnen. Aus diesem Grund benötigt der Wasserverband von seinen Mitgliedern keinen aktuellen Zählerstand.

