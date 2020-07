Bersenbrück. Das kreiseigene Museum im Kloster in Bersenbrück präsentiert bis zum 23. August 2020 die neue Ausstellung „vergraben & geborgen – Münzfund Börstel“. Es ist die erste Sonderausstellung seit der Wiederöffnung des Museums am 17. Mai 2020.

Molestias praesentium asperiores ut blanditiis et. Laborum voluptas earum ut enim voluptatum ipsa. Laudantium molestiae itaque et placeat. Consequatur nihil nulla et maiores. Autem voluptas aliquam laborum est impedit sit dicta sit. Occaecati similique unde nesciunt et. Quia et et velit. Perspiciatis excepturi aut voluptatem sed laboriosam ipsa vel quis. Cupiditate mollitia consequuntur ducimus nulla nihil sit. Ut ut in sunt veniam in illo beatae. Magnam rerum qui dicta. Officiis qui ut omnis ut tenetur et iusto. Hic et voluptas fuga sapiente.