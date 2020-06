Bersenbrück. Die Gemeindereferentinnen Karin Hagedorn und Marlene Plogmann verlassen die Pfarreiengemeinschaft Hasegrund. Mit einem Wortgottesdienstes vor der Bersenbrücker St.-Vincentius-Kirche mit Pfarrer Jan Wilhelm Witte, Pastor Matthias Köster, Diakon Roland Wille sowie der Gemeindereferentin Mechthild Revermann wurden sie verabschiedet.

