Gestalteten einen abwechslungsreichen Gottesdienst: Maleen Felstehausen (von links), Sara Wübbelmann, Maja Wübbelmann, Jule Alswede, Christina Karsch, Marieke Prinz, Johanna Mauritz und Lena Kirk.

Sigrid Schüler

Gehrde. Einen etwas anderen Gottesdienst gab es am Sonntag in der St. Christophorus-Gemeinde in Gehrde. Acht junge Frauen gestalteten den Gottesdienst in eigener Verantwortung. Was dabei herauskam war eine frische Mischung aus Andacht, Gemeinschaft und moderner Musik.