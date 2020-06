Bersenbrück. Gegen eine Spende hat die australische Ballonkünstlerin Melinda Gonzzales auf dem jüngsten Bersenbrücker Wochenmarkt bunte Luftballonfiguren an die Passanten verschenkt.

