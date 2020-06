Jens Stockfleth (von links) und Johannes Michels werden vom stellvertretenden Bürgermeister Michael Lange und von Bürgermeister Günther Voskamp am neuen Standort willkommen geheißen.

Miriam Heidemann

Gehrde. Schon von der Bundesstraße 214 fällt der Fuhrpark mit verschiedenen Anhängern und Baufahrzeugen ins Auge: Nach Anfängen in Badbergen ist der Land- und Baumaschinenhandel Michels Technik nun seit Anfang des Jahres in einem Hallenkomplex am Roggenkamp 8 in Gehrde ansässig.