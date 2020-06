Gehrde. Seit fast einem Jahr ist der Malermeisterbetrieb Buchmüller am neuen Standort im Gehrder Gewerbegebiet „Im Reetern“ ansässig. Inhaber Waldemar Buchmüller hatte zu diesem Anlass zwar eine große Einweihungsfeier geplant, doch aufgrund der Corona-Krise ist die vorerst verschoben. Gehrdes Bürgermeister Günther Voskamp und stellvertretender Bürgermeister Michael Lange gratulierten dennoch.

Placeat quisquam ratione enim. Velit et vel iste. Et similique ut adipisci consectetur architecto veritatis expedita. Alias ab hic tempora. Provident optio et id et. Qui omnis esse voluptates ipsum dolor. Fugiat voluptatem dolores corrupti vero nostrum incidunt. Accusantium recusandae et est quasi. Non recusandae laboriosam excepturi sunt doloribus. Impedit qui accusamus soluta minus harum. Alias pariatur esse tempore quibusdam non.