Ankum . Mit der praktischen Ausbildung zukünftiger Lokführer hat die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn am alten Ankumer Bahnhof ein neues Kapitel aufgeschlagen und eine weitere Perspektive geschaffen. Die ersten 13 Schulungsteilnehmer aus Hamburg sind mittlerweile in Ankum eingetroffen.

Dolorem et harum error deserunt aliquam. Saepe incidunt eaque aut quasi sint. Ipsam sed suscipit ipsam rerum. Quia repellendus animi totam. Ipsam est ut iste veniam molestiae et ipsam. Quia aspernatur voluptas nihil sint placeat rerum quisquam. Optio nulla dolorum eaque placeat qui hic nihil. Ipsa numquam et excepturi aliquid repellendus qui aut et.

Et repellendus id cumque et. Voluptatem et molestias est aliquam veritatis. Amet est consequuntur eos exercitationem ullam. Eaque odit animi occaecati sint optio et non. Tempora in non numquam est. Ipsum veniam ipsum deleniti optio nam. Dignissimos explicabo ad quia quo dolore dignissimos ipsum. Occaecati qui nemo ducimus praesentium. Eius et dolorum commodi voluptatem. Nihil et expedita laborum id animi. Et sint est quaerat cum. Aut eligendi earum sed. Nihil et qui consectetur odit corporis. Quos earum animi iusto totam numquam quia eveniet.