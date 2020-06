So wie die Osnabrück-Halle wird am 22. Juni auch die Klosterpforte in Bersenbrück in flackernden Rottönen illuminiert.

Christa Henke

Bersenbrück. Am Montagabend, 22. Juni, soll die Klosterpforte in Bersenbrück in blutrotem Licht erstrahlen. Ein flammendes Fanal, das das daran erinnern soll, dass in der Coronakrise die Veranstaltungsbranche auf der Kippe steht.