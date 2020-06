Biologische Station am Alfsee lädt in den Garten ein

Zu einem beschaulichen Nachmittag bei Livemusik und selbst mitgebrachtem Picknick lädt die Biologische Station Haseniederung am kommenden Sonntag in den Stationsgarten ein. Foto: Holger Schulze

Holger Schulze

Rieste. Auch in der Biologischen Station Haseniederung am Alfsee nehmen die Veranstaltungen mit Publikum wieder Fahrt auf. Am Sonntag, 21. Juni 2020, gibt es sogar Musik.