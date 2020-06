Bramsche/ Rieste. Der Bauausschuss der Gemeinde Rieste hat sich mit den Tiny Houses am Alfsee beschäftigt. Tischlermeister Torsten Bei der Kellen aus Bramsche stellte sein Konzept vor und bekam dafür viel Zuspruch.

