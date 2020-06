Bersenbrück. Schrecken ohne Ende: Auch der letzte Bauabschnitt in der Bramscher Straße in Bersenbrück hielt eine böse Überraschung bereit. Trotzdem soll die Baustelle Anfang nächster Woche erledigt und die Straße wieder frei sein.

