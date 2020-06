Fronleichnamsfest in Alfhausen ohne Prozession

Der Altar der Kirche St. Johannis in Alfhausen zu Fronleichnam.

Monika Hummert

Alfhausen. Seit vielen Jahrhunderten ist es zu Fronleichnam üblich, in einer Prozession mit dem "Allerheiligsten", der gewandelten Hostie, durch die Straßen zu ziehen, auch in der Kirchengemeinde St. Johannis Alfhausen. Aber in diesem Jahr war alles anders.