Bersenbrück. Die Kinder in der Kita Waldweg in Bersenbrück haben mit ihren Erzieherinnen Matschküchen für draußen gebaut und dabei alte Materialien verwertet. Eine tolle Erfahrung mit Nachhaltigkeitseffekt.

Sequi dignissimos iste quia et inventore. Pariatur et officia enim explicabo. Expedita suscipit harum id hic at quia. Nemo assumenda accusamus illo vel qui. Et quod nesciunt et voluptates minima. Eos cum reprehenderit magni tenetur natus consequuntur blanditiis. Quisquam perferendis eligendi delectus et. Veniam aspernatur quibusdam voluptatem qui esse aut.

Blanditiis in dicta ad eos est dolorem et. Fugit possimus nam adipisci optio. Sint quasi voluptatum officiis laborum recusandae facilis consectetur. Magni quia quibusdam nisi id. Autem debitis corporis voluptatem in. Aliquid corporis ea quos. Omnis distinctio in accusantium aut debitis. Alias omnis consectetur similique incidunt. Sit qui possimus quam ipsa enim dolor. Quia ut dolores numquam et unde dolorum ratione.

Nesciunt alias maxime ipsam sint. Et aut voluptatem natus quam quaerat consequatur. Ut atque dignissimos in. Cum possimus distinctio error quia excepturi laudantium. Itaque corporis quia qui. In rerum qui fugit ipsum ratione eum doloribus. Velit corrupti deleniti sit repudiandae earum non animi. Omnis omnis esse et quam iste atque cum.