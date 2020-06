Zum ersten Mal ziehen Störche in Thiene ihre Jungen groß

Auf einem alten Telefonmast hat die Familie Große-Rechtien einen Storchenhorst errichtet.

Margarete Hartbecke

Alfhausen. „Ein brütendes Storchenpaar in Thiene – das hat es noch nie gegeben“, ist sich ein betagter Mann aus Heeke sicher. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Zum ersten Mal brütet Freund Adebar im Horst auf dem Grundstück von Martin und Jens Große-Rechtien am Thiener Damm. Doch die Premiere ist nicht ungetrübt.