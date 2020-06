Ankum. "Die schönen Bäume beim Lidl werden abgeholzt", wandte sich ein besorgter Ankumer an das Bersenbrücker Kreisblatt. Bei näherer Betrachtung der Situation stellte sich dann heraus, dass die Bäume durch die anhaltende Trockenperiode stark geschädigt waren und inzwischen eine Gefahr darstellten.

