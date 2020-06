Kettenkamp. Tim Göwert heißt der neue Wirt des Gasthauses Klaus in Kettenkamp. Möglichst noch im Juni will er wiedereröffnen, spätestens aber, wenn die Kreiselbaustelle vor der Haustür erledigt ist.

