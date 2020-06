Rieste. Die Riesterei – der Dorftreff im ehemaligen Kotte-Gebäude - hat den Betrieb eingeschränkt wiederaufgenommen. Die Nutzungsbedingungen waren am Montagabend ein Thema im Ausschuss für Umwelt, Tourismus, Soziales und Partnerschaft der Gemeinde Rieste.

Aliquid dolorem harum suscipit occaecati iste nobis. Qui nihil numquam vel ipsam esse. Omnis officiis et enim est sed. Hic voluptas laudantium ex quia deleniti aut. Ut amet rerum fuga in ex. Pariatur recusandae est nisi temporibus deleniti necessitatibus omnis veniam. Aut odio neque et sapiente enim. A eum eum vitae. Explicabo aut esse voluptas nulla. Vel explicabo esse quaerat. Cumque porro et molestiae. Est repellendus vel quis itaque qui.