Ankum. Nach fast 26 Jahren als Erzieherin in der Kindertagesstätte "Am Kattenboll" in Ankum ist Hedwig Esch in den Ruhestand gegangen. Zu diesem Anlass war auch Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke nach Ankum gekommen.

