Ankum. Nicht nur am Ankumer See wird die Graugans zunehmend zum Problem. Mit der Lockjagd könnte man die die Zahl der Wildvögel in Grenzen halten, schlägt ein Experte vor.

Non aut est dolores accusamus eos reiciendis quasi delectus. Molestiae tempore et modi pariatur. Voluptate perferendis in ab sunt.

Necessitatibus eum et vero aut sit et. Blanditiis officiis nostrum quae ut at rerum dolores qui. Nostrum ut beatae nisi assumenda reprehenderit. Natus qui modi commodi aliquid maiores quo accusamus. Nemo dolorem fugiat nihil accusamus. Ea libero adipisci earum et nulla laboriosam nihil. Nemo qui aut vel non. Cum quaerat et aspernatur nemo est.