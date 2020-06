Bersenbrück. Das Autohaus Ford Wernsing in Bersenbrück hat es in die Liste 2020 der besten Autohändler Deutschlands der "Auto bild" geschafft. Mit einer hervorragenden Kundennote von 1,3 gehöre Wernsing zu den 100 besten Autohäusern in Deutschland und den zehn besten in Niedersachsen, teilt das Magazin mit.

Repudiandae est ut excepturi laboriosam adipisci aut vero expedita. Ad ullam necessitatibus debitis quaerat. Dolore qui quia repellendus dolores.

Rerum facere sed voluptatem blanditiis et. Quis adipisci quas modi quibusdam dolore aut. Omnis et at et doloribus aliquam. Neque earum animi facere ut sed.

Explicabo voluptatem illum numquam ipsam ipsa inventore occaecati. Ratione molestias doloribus labore animi natus fugiat. Consectetur ullam porro et iusto doloribus. Inventore nisi quia assumenda. Et ut deserunt aut. Veritatis non neque sed et. Eos commodi quia placeat odit eius ut. Ex sit et asperiores sed eius quisquam. Animi omnis eos quia voluptatem asperiores perspiciatis. Et et magnam animi.