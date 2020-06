Feuerwehr Ankum setzt jungen Falken in luftiger Höhe zurück ins Nest

In luftiger Höhe setzte die Feuerwehr Ankum einen Falken zurück ins Nest.

Klaus Rumker

Ankum. Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung rückten rückten am Freitag drei Mitglieder der Ankumer Feuerwehr mit der Drehleiter in die Straße Knörlpatt am Rande des Industriegebietes aus.