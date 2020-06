Neues Angebot: Elektrofahrräder am Bahnhof in Ankum ausleihen

Vor der alten Dampfspeicherlokomotive im Ankumer Bahnhof in Ankum präsentieren Wilhelm Koormann (von links), Ewald Beelmann und Holger Paulsen die Pläne für den E-Bike-Verleih.

Hasetal Touristik GmbH

Ankum. Die Hasetal Touristik bietet ab dem 1. Juli 2020 in Kooperation mit der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn einen Verleih für Elektrofahrräder an. Am alten Bahnhof in Ankum stehen dann 15 Elektrofahrräder für den Verleih an Touristen und an Einheimische zur Verfügung.