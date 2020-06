Eichhörnchen Stammgast in Vogelhäuschen in Ankum

Dieses Eichhörnchen ist Stammgast im Vogelhaus der Drägers in Ankum. Jeden Mittag sucht es genüßlich die Nüsse aus dem Futter heraus.

Burkhard Dräger

Ankum. In ihrem Garten in Ankum am Wiesenweg genießt Familie Dräger Mittags ein kurioses Schauspiel.