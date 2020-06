Gottesdienst auf Picknickdecken in Kettenkamp

Die Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp feierte einen Pfingstgottesdienst unter freiem Himmel in Kettenkamp.

Anita Lennartz

Kettenkamp. Was beim Frühstück oder Grillen auf der Hauptstraße funktioniert, klappt auch bei Gottesdiensten unter freiem Himmel: zu Wortgottesdient der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp am Pfingstmontag erschienen viele Teilnehmer wie gebeten mit Klappstühlen und anderen Sitzgelegenheiten. Mit Abstand verteilten sie sich auf die Rasenfläche an der Kirche und feierten gemeinsam Gottesdienst.