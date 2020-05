Bersenbrück. Wegen der Coronakrise musste der übliche ökumenische Pfingstgottesdienst auf dem Bersenbrücker Marktplatz abgesagt werden. Stattdessen feierte die katholische Kirchengemeinde am Pfingssonntag einen Gottesdienst vor der St. Vincentiuskirche. Die evangelische Bonnusgemeinde richtet drei Gottesdienste in ihrer Kirche aus.

