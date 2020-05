Bersenbrück. Ein Feuer auf dem Gelände einer Biogasanlage in Bersenbrück hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Der Brand sei in der Nacht in einer Trocknungsanlage in Bersenbrück-Hertmann ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mit. Nach rund drei Stunden habe die Feuerwehr den Brand gelöscht, sagte der Sprecher weiter. Vor Ort waren rund 200 Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die Brandursache ist nach Angaben des Sprechers noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 bis 50.000 Euro geschätzt.