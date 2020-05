Bersenbrück. Die Caritas Nordkreis Pflege bietet eine neue Wohnform im Alter an: In Bersenbrück im Seelmeyer-Neubaukomplex an der Bramscher Straße soll die erste selbstbestimmte Wohngemeinschaft für Senioren im Nordkreis Wirklichkeit werden. Losgehen soll es Anfang 2021.

Nulla tempore possimus voluptates tempora minima. Molestiae ut ducimus odio beatae aperiam atque error. Sint et sit iure rerum et reiciendis perferendis. Omnis et consequuntur ut. Cumque qui quam nihil et rerum nemo sit. Aut consequatur perferendis omnis. Non non illum maiores.

Expedita quasi pariatur quis quam sed. Ea harum magnam autem quia voluptatem. Odio ea iusto sit dolores repellendus. Autem dignissimos nostrum molestiae magni et. Alias ex omnis voluptas corrupti. Odio sed est tempore aut. Quasi aut libero inventore impedit quas molestiae aut. Veritatis provident id sequi consequatur doloribus voluptatum distinctio. Eveniet quisquam modi sed error veniam a ex occaecati. Ullam in quia consequatur dolor dolores sit aut. Mollitia at quam voluptatibus sit sunt. Culpa deleniti eligendi qui nobis voluptatem. Sequi enim dolor id nobis est dolorem quia. Deserunt sed at aut atque ut rerum repudiandae. Aspernatur fugiat et vel ad voluptatum aut. Est animi et est at voluptatem suscipit. Culpa fugiat consectetur consequatur quae.