Ankum. Gerade noch mal gut gegangen: In einem Mehrfamilienhaus in Ankum kokelte eine Matratze. Einen Brandausbruch konnte die Feuerwehr verhindern.

