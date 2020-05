Auch mal mit anpacken können: Im FSJ bei der Wohnungslosenhilfe kümmert sich Chiara Brockmann um Fahrdienst und Besorgungstouren. Für Raimund Keck ist das eine wichtige Unterstützung.

Miriam Heidemann

Bersenbrück. Das Abitur ist in der Tasche und was kommt dann? Für die meisten Abiturienten fällt die Entscheidung zwischen Studium oder Ausbildung. Doch der entscheidende Schritt in die eigene Zukunft will gut überlegt sein. Eine andere Möglichkeit bieten daher Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Das absolviert Chiara Brockmann – in der Wohnungslosenhilfe in Bersenbrück.