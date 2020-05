Bersenbrück. Der geplante Spielplatz am Heinrichsee dürfte noch etwas auf sich warten lassen. Zwar liegen der Stadt Bersenbrück Angebote für die Spielplatzgestaltung von drei Herstellern vor, eine abschließende Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Jugend, Senioren und Sport befassten sich die Ratsmitglieder mit dem Thema und machten deutlich: Ein überzeugendes Spielplatzkonzept ist nicht darunter. Nun sollen die Unternehmen nachbessern.

