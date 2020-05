Was wird aus der zweiten Hasebrücke in Bersenbrück? CC-Editor öffnen

Die Hasebrücke der B 214 in Bersenbrück ist die einzige Brücke über den Fluss im Stadtgebiet. Foto: Horst Schwitalla

Horst Schwitalla

Bersenbrück. Soll die Stadt Bersenbrück am Projekt einer Südspange samt zweiter Hasebrücke festhalten? Damit beschäftigt sich der Bauausschuss am Dienstag, 19. Mai 2020. Außerdem geht es um zusätzliche Bauplätze in Ahausen.