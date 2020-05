Rieste. Es ist geschafft: Nach sieben Jahren Suche gibt es eine Nachfolgerin für den Riester Hausarzt Dr. Andreas Brügge. Dr. Ulrike Haucap-Osterhaus öffnet am Montag, 18. Mai 2020, um 8 Uhr, erstmals die frisch umgebaute Praxis an der Bahnhofstraße 35.

