Rieste. Der wohl bekannteste Mann in Rieste ist der dienstälteste Arzt mit eigener Praxis im Landkreis Osnabrück: Dr. Andreas Brügge hat sich nach 43 Jahren als Landarzt in den Ruhestand verabschiedet.

