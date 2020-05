Altkreis Bersenbrück. Zu Beginn der Woche hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) vier Optionen festgelegt, wie mit der unterbrochenen Saison umgegangen werden könnte. Bei den Bezirksligisten im Altkreis gibt es da verschiedene Präferenzen. Und auch bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs gehen die Meinungen auseinander.

