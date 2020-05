Am Mitwochabend ist eine 17-jährige Bersenbrückerin von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. (Symbolfoto)

dpa/ Friso Gentsch

Bersenbrück. Am Mittwochabend ist eine 17-jährige Bersenbrückerin an einem Bahnübergang an der Priggenhagener Straße von einem Zug erfasst worden und gestorben.