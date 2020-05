Ankum. Das Team des Familienzentrums Kita Kattenboll in Ankum hat im nahe gelegenen Waldstück Kunkheide acht Stationen für eine originelle Familien-Rallye kreiert. Hier können Kinder mit ihren Eltern einen unterhaltsamen Waldspaziergang erleben, Bewegung und Naturwissen werden dabei spielerisch eingebunden.

