Bersenbrück/Quakenbrück. Das Museum im Kloster in Bersenbrück, das seit dem 14. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen ist, öffnet passend zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, wieder seine Türen für Besucher. Das Stadtmuseum in Quakenbrück öffnet bereits am Donnerstag, 14. Mai 2020.

